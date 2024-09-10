Narin Güran'ın ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı
Narin Güran'ın 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili de yeni bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayetle ilgili olarak gözaltına alınan 24 şüpheli, çapraz sorguya alındı.
Küçük kızın ölümü tüm yönleriyle soruşturulurken, Narin’in daha önce yaşamını yitirdiği belirtilen yatalak ablası Tülin Güran’a ilişkin de yeni bir gelişme yaşandı.
TÜLİN GÜRAN NASIL ÖLDÜ?
Narin dosyasını soruşturan savcılar, Tüilan Güran’ın ölümüne ilişkin dosyayı da açtı.
İktidara yakın medyada yer alan habere göre, Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatan savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde daha önce çekilen röntgen filmlerini resmi yazıyla talep etti.
Bu filmler radyoloji uzmanları tarafından yeniden incelenecek.
Savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’ne bir yazı yazarak, Tülin Güran’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili tüm bilgi, belge ve dosyaları talep etti.
Narin Güran'ın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran'ın ölümünün "merdivenlerden düşmesi" sonucu gerçekleştiği iddia edilmişti.
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