Narin Güran'ın ailesinden 'hakaret içerikli mesajlara' 414 suç duyurusu
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda. Aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu.
Narin Güran'ın öldürülmesinden sonra ailesinin, sosyal medyadaki eleştirilere karşı Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulunarak arabuluculuk sürecinde para talebinde bulunduğu iddia edildi.
21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen Narin Güran'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, ailesinin davranışları tepki çekti. Narin'in cesedi, cinayetten 19 gün sonra bir dere yatağında, çuval içinde bulundu.
Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, Narin'in amcası kasten öldürme, annesi, abisi ve yengesi kasten öldürmeye iştirak etmek; diğer akrabaları ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.
HAKARET İÇERİKLİ MESAJLARA SUÇ DUYURUSU
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda.
Olayın toplumda yarattığı büyük tepkiye karşın, aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu.
Bu suç duyuruları arabulucuya sevk edilerek, şikâyetlerin para karşılığında geri çekilmesi teklif ediliyor.
Güran ailesi katilin değil, paranın peşine düştü.— Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) October 1, 2024
21 Ağustos'ta yaşadığı köy Tavşantepe'de katledilen ve 19 gün sonra dere yatağında bir çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ı,
Kim
Neden
Nerede
Ne zaman
Nasıl öldürdü hala netlik kazanmadı.
Amcası kasten öldürme,… pic.twitter.com/KT8JKjcitK
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