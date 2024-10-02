Narin Güran'ın ailesinden 'hakaret içerikli mesajlara' 414 suç duyurusu

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:35

Narin Güran'ın öldürülmesinden sonra ailesinin, sosyal medyadaki eleştirilere karşı Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulunarak arabuluculuk sürecinde para talebinde bulunduğu iddia edildi.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde öldürülen Narin Güran'ın cinayet soruşturmasıyla ilgili detaylar hala belirsizliğini korurken, ailesinin davranışları tepki çekti. Narin'in cesedi, cinayetten 19 gün sonra bir dere yatağında, çuval içinde bulundu.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, Narin'in amcası kasten öldürme, annesi, abisi ve yengesi kasten öldürmeye iştirak etmek; diğer akrabaları ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.

HAKARET İÇERİKLİ MESAJLARA SUÇ DUYURUSU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güran ailesi, cinayetin aydınlatılması çabaları yerine sosyal medyada kendilerine yöneltilen eleştirilere odaklanmış durumda.

Olayın toplumda yarattığı büyük tepkiye karşın, aile sosyal medyada hakaret içerikli mesajlar nedeniyle Diyarbakır Adliyesi'ne 414 suç duyurusunda bulundu.

Bu suç duyuruları arabulucuya sevk edilerek, şikâyetlerin para karşılığında geri çekilmesi teklif ediliyor.