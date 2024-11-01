Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı: 'Tamam, çocuk, kimse videoya bir şey almasın...'

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:43

Güncelleme: 01.11.2024 - 17:03

Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde soruşturma sürüyor.

İlk duruşmaya günler kala; Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

"TAMAM, ÇOCUK, KİMSE VİDEOYA BİR ŞEY ALMASIN..."

Sözcü TV'deki habere göre, Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor.

Ardından da cesedin bulunduğu çuvalı kıyıdaki sazlıkların arasına çektikleri, daha sonra JAK timinin başındaki komutanın askerlere, “Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi onu bir netleştirelim” diye talimat veriyor.

Çuval’ın ağzı bıçakla kesildikten sonra Narin’in yüzü ve saçları ortaya çıkınca “Tamam, çocuk, kimse videoya bir şey almasın” deniliyor.

Çuval tamamen yırtılınca küçük kızın ilk etapta kırmızı terliği ile birlikte cansız bedeni görülüyor.

'NARİN'LE İLGİLİ BULUNMA VİDEOSUDUR'

Çuval açıldıktan sonra dere kenarında üzerine delil numaralandırılması yapıldıktan sonra görevliler cesedin bulunmasını kayda alıyor.

“08.09.2024 Narin Güran’la ilgili bulunma videosudur” denildikten sonra bu kez beyaz önlüklü Jandarma Olay Yeri inceleme ekiplerinin akıntının olduğu dere yatağında delil toplama çalışmalarını yürütmek için çuvalın üzerinde ve cesedin bulunduğu bölgedeki incelemeleri başlıyor.

'KIRMIZI TERLİKLİ CESET...'

Bir başka videoda ise cesedin bulunmasını kayda alan jandarma görevlisi, “21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran olayıyla ilgili 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz deresinde cesede ulaşılması olayıyla ilgili şu anda dere kenarındayız. Cesedin bulunduğu alandayız. Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset. Sol ayağı kopmuş vaziyette kemik parçası yanında. Ayrıca iki numaralı bulgumuz olan ve arama ekiplerinin ilk seferinde burada bulduklarını beyan ettikleri ve üzerine taş kapanmış alanda buraya çıkarttıkları öğrenildi. Burada da kemik parçaları görülüyor. İncelememiz bu şekilde devam ediyor” diye görüntüleri saniye saniye kayda aldığı görülüyor.

Bir diğer videoda ise cesedin delil toplama işlemi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak ve adli tıp kurumuna götürülmek üzere çuval ile birlikte siyah bir ceset torbasına konulduğu görülüyor.