Narin için ismini değiştirdi: 'Yeni ismim Barış'
Nevzat Temel isimli yurttaş, Narin cinayetinde cesedi taşıdığı iddiasıyla ismi geçen Nevzat B. ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.
Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.
Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin’in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat B. ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi.
Turgutlu Adliyesine avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi.
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