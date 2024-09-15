Narin Güran soruşturmasında iki yeni gözaltı
Narin Güran soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Yenge Hediye Güran’ın ifadeleri doğrultusunda Narin’in akrabası iki şüpheli gözaltına alındı. H.G jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Narin’in yengesi Hediye Güran’ın ifadesi doğrultusunda iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Narin’in akrabaları İ.K. ve Ş.K olduğu öğrenildi.
Şüpheliler soruşturmanın seyrini değiştirmekle suçlanıyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Narin cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu amca Fuat Güran’ın eşi H.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
JANDARMA, EĞERTUTMAZ DERESİ'NDEN UZAKLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILMIŞ
Soruşturma dosyasındaki JASAT tutanağına göre, 'Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu' iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı” ifadeleri yer aldı.
NARİN BULUNMASIN DİYE HEDEF SAPTIRDILAR
Narin Güran cinayetiyle ilgili dün çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmıştı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin’in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlenmişti.
Aile üyeleri tarafından 50’den fazla sahte ihbar yapıldığı tespit edilmişti.
ANNEDEN AĞIZ VE DİŞ MODELİ ÖRNEĞİ ALINDI
Soruşturmada anne Yüksel Güran’la ilgili yeni gelişmeler de var.
Anne Güran, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül’de gözaltına alınmıştı.
Tutuklanan Yüksel Güran’ın ağız ve diş modeli alındı.
Anneden alınan ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle karşılaştırılacak.
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