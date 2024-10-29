Narin’in ismi Konak’ta yaşatılacak

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:28

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:28

Konak Belediyesi, Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın adını Kocakapı Mahallesi’nde yeni yapılan parkta ölümsüzleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesillere en büyük mirası olan Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde gerçekleştirilen anlamlı açılışa Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İl ve İlçe Yöneticileri, gençlik ve kadın kolları üyeleri, meclis üyeleri, belediye bürokratları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Törende yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Mutlu, açılışa yoğun ilgi gösteren çocuklara Cumhuriyet’in 101. yaşı dolayısıyla Türk Bayrağı armağan etti.

MUTLU: KONAK’IN ÇOCUKLARI KENDİNİ ÖTEKİ HİSSETMEYECEK

Cumhuriyet’in 101. yılında Konak’ın çocuklarına yeni bir park alanı armağan ettiklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Göreve geldikten sonra nerelere park yapabiliriz diye baktık. Bulduğumuz alanlardan biri de burasıydı. Seçim zamanı bu mahalleye çok geldim ve adil bir kentte eşit yurttaşlar olacağımızın sözünü verdim. Önümüzdeki dönemde de yeni parklar açmaya devam edeceğiz. Konak’ın çocukları kendini öteki hissetmeyecek. Başka mahallede var, bizim mahallemizde niye yok duygusunu hiçbir çocuğun yaşamasını istemiyorum. Cumhuriyet, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir yaşamın teminatıdır. Biz laik ve demokratik Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak için büyük mücadele içindeyiz” dedi.

“NARİN’İN ADINI YAŞATMAK İSTEDİK”

Diyarbarkır’da katledilen 8 yaşındaki Narin’in adını taşıyan parkın adalet ve eşitlik talebinin bir sembolü olacağını dile getiren Başkan Mutlu, “Biz Konak’ta Narin’imizin adını yaşatmak, hem de çocukların oyunlar oynadığı bir parkta yaşatmak istedik. Bu yüzden yeni yapılan parkımıza Narin ismini verdik. Narin ve onun gibi hayattan koparılan kız çocuklarının sesi olmayı sürdüreceğiz. Çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülke inşa etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Parkımızın açılışına katılan tüm çocuklara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK: YAPILACAĞINI DUYUNCA ÇOK DUYGULANDIM

Kısa sürede mahalleye kazandırılan park alanı için Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürler eden Kocakapı Mahalle Muhtarı Hasan Albayrak ise “Başkanımız bu park projesinin hayata geçeceğini söylediğinde çok duygulanmıştım. Parkımıza Narin adını verince daha çok duygulandım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ALAN YENİ BİR ÇEHRE KAZANDI

Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerinde yer alan Narin Parkı’nda yeni nesil ahşap oyun gruplarının yer aldığı bir çocuk oyun alanı oluşturulurken, parkın çimleri ve yeşil dokusunu korumak için de akıllı sulama sistemi kuruldu. Çınar ağaçlarının gölge yapacağı parktaki oturma alanları ise modern dizayn edilmiş parkletler ile kaplandı. Ayrıca park çevresinde gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarıyla alan yeni bir çehre kazandı.