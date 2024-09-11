Narin'in tutuklu amcası Salim Güran görevden alındı!
8 yaşında katledilen Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Muhtar Salim Güran, muhtarlık görevinden alındı.
Diyarbakır'da, 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Muhtar Salim Güran, muhtarlık görevinden alındı.
Bağlar Kaymakamlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Salim Güran'ın görevden alındığı bildirildi.
Muhtarlık görevini geçici olarak birinci azadaki isim yürütecek.
SORUŞTURMADA SON DURUM
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam olduğu öğrenildi.
Diğer 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir" denildi.
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