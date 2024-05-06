Narlıdere, baharı şölenle karşıladı

Narlıdere, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez’i Tarihi Yukarıköy’de karşıladı. Asırlık Hıdırellez geleneklerinin halen yaşam sürdüğü Yukarıköy’de gerçekleşen görsel şölene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:48
Narlıdere, baharı şölenle karşıladı
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Narlıdere, doğanın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez’i, İzmir’in kültür mirası Tarihi Yukarıköy’de karşıladı. 7 asırlık geleneklerin hala yaşatıldığı Yukarıköy her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşların akınına uğrarken, tarihi bölgede bu hafta sonu Hıdırellez coşkusu yaşandı. Dileklerini gül ağacına bağlayan, Kültür Evi’ni ziyaret eden ve Narlıdere’nin üretici kadınlarından bol bol alışveriş yapan vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi. Baharı yöresel kıyafetleri ile karşılayan Yukarıköylülerin semah gösterisi de ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da Hıdırellez’de Yukarıköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelirken, onlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"BİRLİĞİMİZ DAİM OLSUN"

Narlıdere Kültür Evi olarak da bilinen Tarihi Cem Evi’nde bulunan dilek ağacına dileğini bağlayan Başkan Erman Uzun, “Baharın müjdecisi ve bereketin sembolü Hıdırellez'in ülkemize ve tüm insanlığa barış, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini diliyorum. Hıdırellez’in coşkusunu komşularımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu. 


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