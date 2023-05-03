Narlıdere Metrosu'nu Kılıçdaroğlu açacak!
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Narlıdere metrosunun test sürüşü 10 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden İzmir’e geliyor. 10 Mayıs’ta Aydın mitingine katıldıktan sonra İzmir’e gelecek olan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Narlıdere-Balçova metrosunun test sürüşünü gerçekleştirecek.
Narlıdere metrosu 30 Ağustos’ta hizmete girecek.
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