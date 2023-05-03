Narlıdere Metrosu'nu Kılıçdaroğlu açacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Narlıdere metrosunun test sürüşü 10 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:56
Narlıdere Metrosu'nu Kılıçdaroğlu açacak!
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeniden İzmir’e geliyor. 10 Mayıs’ta Aydın mitingine katıldıktan sonra İzmir’e gelecek olan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Narlıdere-Balçova metrosunun test sürüşünü gerçekleştirecek.

Narlıdere metrosu 30 Ağustos’ta hizmete girecek. 


İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Narlıdere Metrosu

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