Narlıdere Metrosu’nun hizmete gireceği tarih belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattının 24 Şubat'ta hizmete gireceğini duyurdu.
Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent Narlıdere Metrosu'nu da açıyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesaplarından İzmirlilere seslenerek, “287 milyon Euro bütçeyle inşa ettiğimiz Narlıdere Metrosu'nu 24 Şubat'ta hizmete açıyoruz. Yüzde 12 düzeyinde devraldığımız metro inşaatını ekonomik krize rağmen, kimseden destek görmeden, öz kaynaklarımızla tamamladık. Söz verdik, yaptık. İzmirimize hayırlı olsun” diye konuştu.
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