Narlıdere'de 'dönüşüm' başlıyor: Ortak akıl ile yol alacağız

22 Ekim 2021 Cuma, 06:55

Süreç doğrultusunda bilgilendirme çalışmalarını hızlandıran Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP, İYİ Parti, AKP ve MHP ilçe başkanları ile bir araya gelerek planlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Engin, bir sonraki toplantıda ise mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve kentsel dönüşüm ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı. Toplantıda, askıya çıkarılan imar planları hakkında bilgi verildi, fikir alışverişinde bulunuldu.

Ortak akıl ve dayanışma ile yürütülecek olan süreçte, hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği belirtildi. Engin, “Gelecek nesillere daha modern ve yaşanabilir bir Narlıdere bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultuda dört mahallemizde yürütülen kentsel dönüşüm planları onaylanarak askıya çıkarıldı. Amacımız ortak akılla, kimseyi mağdur etmeden, hak yemeden bu süreci tamamlamak. Halka rağmen değil, halk ile birlikte, örnek bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun için de maksimum uzlaşıya ihtiyacımız var. Bilgilendirme toplantıları ile bunu sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.