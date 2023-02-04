Narlıdere’de Nazım Hikmet gecesi

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:34

Narlıdere Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ı ölümsüz eserleriyle andı. Nazım Hikmet’in 121. doğum günü kapsamında Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen etkinlikte, usta şairin dünyaya mal olan şiirleri Narlıdereliler ile buluştu.

Narlıdere Belediyesi ve 'Şiir Kalbimizde, Şiir, Edebiyat ve Kültür Platformu'nun işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliği Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin de takip etti. Mavi Gözlü Dev’in en sevilen eserlerinin Doğa Eryarar’ın gitar dinletisi eşliğinde hayat bulduğu gece, vatandaşlardan büyük alkış aldı.

“DÜNYAYI KUCAKLADI”

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Türk edebiyatının önemli ismi Nazım Hikmet’in bir halk şairi olduğunu ifade ederek, “Nazım Hikmet, sadece özgünlüğü ile öne çıkan, aklından gelenleri kâğıda döken bir şair, öykü ve roman yazarı değildi. O, eserlerinde tüm insanlığa hitap ettiği ve dünyayı kucakladığı için evrensel değerimizdi. Nazım Hikmet hayatı boyunca halktan, yani bizden biri oldu. Düşünceleri her zaman toplumda karşılık buldu. Nazım Hikmet’i, 121. doğum yılında rahmetle ve özlemle anıyorum. Bu geceye emek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

'Şiir Kalbimizde, Şiir, Edebiyat ve Kültür Platformu Başkanı Metin Soydeveli, Nazım Hikmet’in bu toprakların yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olduğunu belirterek, “Nazım Hikmet’in iç dünyasına yaptığı yolculuğu, evrenselliğini ve yurtseverliğini paylaştığımız bu gecede bizlere ev sahipliği yapan Narlıdere Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ŞİİR GECESİNE KATKI VERENLER

Metin Soydeveli, Dilek Aksel, Birhan Akarsu, Aydın Yavuzer, Aygül Eroğlu, Birhan Akarsu, Dilek Aksel, Ekrem Keleşoğlu, Eleattin Demirbaş, Elif Çırak, Senem Türkaydın Elmalı, Gülizar Atan, Hüsnü Sönmezer, Kadir Karpuz, Kemal Kantar, Masal Elmalı, Metin Soydeveli, Muhittin Bilgin, Nurcan Kemaneci, İsmet Almaz, Nurdan Yaveroğlu, Suna Yılmaz, Süreyya Türkaydın, Şerif Kutludağ, Turan Gülel, Türkan Bardakçı, Yasemin Yazgan ve Ümral Erol.