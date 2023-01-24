Narlıdere’de Uğur Mumcu unutulmadı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 14:47

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 14:47

Bundan 30 yıl önce Ankara’daki evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucunu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Limanreis’teki heykeli başında anıldı. Anma törenine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, İYİ Parti Narlıdere İlçe Başkanı Feza Genişoğlu, CHP eski milletvekilli Mustafa Moroğlu, meclis üyeleri ve STK’ların temsilcileri, muhtarlar ve Narlıdereliler katıldı. Anma törenine katılanlar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uğur Mumcu heykeline karanfil bıraktı.

"UĞUR MUMCU, YOLUMUZU AYDINLATTI"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Uğur Mumcu’nun meslek hayatı boyunca hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamaların üzerine gittiğini belirterek, “Uğur Mumcu ilkeleri, değerleri, Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine olan bağlılığıyla yolumuzu aydınlatan isimlerin başında geliyordu. Hayatı boyunca doğruluktan yana oldu. Haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında durdu. O bir aydındı ve mesleğini cesaretle yaparak etrafına ışık saçtı. Hepimiz Uğur Mumcu’nun Gözlem köşesini, İlhan Selçuk’un Penceresi’ni okuyarak güne başladık. Birçok aydınımızı siyasi cinayetlere kurban verdik. Her zaman kaybettiğimiz aydınlarımızın mücadelelerinin takipçisi olacağız. Halkın haber alma ve gerçeği bilme özgürlüğü uğrunda kaybettiğimiz Uğur Mumcu’yu saygıyla ve özlemle anıyoruz. Aradan geçen 30 yıla rağmen hala bu hain cinayetin üzerindeki sis perdesinin aralanmasını bekliyoruz” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Narlıdere Şube Başkanı Yüksel Gezen ise Uğur Mumcu’yu ve tüm devrim şehitlerini saygıyla andıklarını belirterek, “Uğur Mumcu’nun ölümü her kesimde infiale neden oldu. Ancak duvardaki tuğla bir türlü çekilmedi ve katiller bulunamadı. Biz bu cinayetleri unutmayacak ve asla unutturmayacağız” diye konuştu.