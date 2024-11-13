Nasuh Mahruki hakkında gözaltı kararı: Gerekçede iki suçlama var
Arama Kurtarma Derneği AKUT'un eski başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in, seçimlerde dijital oylama sistemiyle ilgili hazırlıkların yapıldığını açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunan Nasuh Mahruki hakkında, paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İKİ SUÇLAMA VAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını aşağılama' suçlamalarıyla hakkında gözaltı kararı verilen Nasuh Mahruki'nin evine önceki gece operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında ikametinde bulunmayan Mahruki hakkında gözaltı işlemi uygulanamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle ’yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ’yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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