Nasuh Mahruki’nin eşinden açıklama: Herhangi bir soruşturma yok

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:07

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:32

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin evine önceki gün polis baskın yapılmış ancak Mahruki evinde bulunmadığı için herhangi bir işlem yapılamamıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in, seçimlerde dijital oylama sistemiyle ilgili hazırlıkların yapıldığını açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından eleştirilerde bulunan Nasuh Mahruki hakkında, paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Nasuh Mahruki’nin eşi Mine Mahruki, eşinin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Nasuh Mahruki’nin gözaltına olmadığını çünkü kendisine savcılıktan gelen herhangi bir yazı olmadığını, savcılıkta ve e devlet sisteminde herhangi bir soruşturma dosyası olmadığını belirten Mine Mahruki, “kendisine yapılan usulüne uygun bir çağrı yok, herhangi bir tebliğ de yok. Savcılık usulüne uygun davet ederse elbette ilk fırsatta ifade vermeye gidecektir. Şu anda da konunun içeriğini herkes gibi medyadan öğrendiği kadarıyla cevaplarını hazırlıyor” dedi. Nasuh Mahruki’nin gayri ciddi ve kişisel uygulamayı protesto ettiğini söyleyen Mine Mahruki, sözlerine şöyle devam etti:

“ÇAĞRI KAĞIDI BIRAKILMADI''

“Nasuh’la konuştuğumda hepinize yakın ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerini iletti ve şunları söyledi: ‘Hakkımda savcılık tarafından bir soruşturma başlatılmadan yani birisinin şikayetçi olması veya re’sen yöntemle başlatılmış bir dosya olmadığı halde, usulüne aykırı şekilde, gece vakti evimin önüne sivil araçlarla ve sivil kıyafetlerle gelen, polis olduğu tahmin edilen 6-7 sivil kişiyle götürülmek istenmem ve tesadüfen evde olmadığım halde evimin karşısında sabaha kadar bekletilmeleri hukuka ve genel uygulamalara aykırı bir durumdur. Sivil polislerin giderken de herhangi bir resmi yazı, çağrı kağıdı vs bırakmadığını da eklemek isterim.

“CİNAYET İŞLEMİŞİM GİBİ...''

X platformunda sıradan bir düşünce ve yorum paylaşımı yaptığım bir tileti paylaşmamdan dolayı eğer bir soruşturma açılacaksa, yapılması gereken şey polisiye yöntemlerle gecenin köründe çocuklarımı ve eşimi, biricik ailemi korkutup gözdağı vererek ve bugüne dek hiç böyle bir şey görmemiş sakin sokağımızda yaşayan komşularımızı da huzursuz ederek baskın yapmak değildir. Benim yerim belli, yurdum belli, doğma büyüme bu adresteyim. Cumhuriyet’in ilk bankacılarından ve ilk İnşaat Mühendislerinden olan büyükbabamın bizzat kurduğu mahallede, bizzat inşa ettiği evde tam 62 yıldır yaşıyoruz. Bu konu normal şartlarda Basın Savcılığının yürüttüğü sıradan bir soruşturma olacakken, cinayet işlemiş veya kaçmış bir suçluymuşum gibi garip ve rahatsız edici polisiye yöntemlerle evime baskın yapılması ve hakkımda böyle bir kural dışı sürecin yürütülmesi hiçbir resmi ve yasal uygulamayla bağdaşmıyor.

“TAKDİR KAMUOYUNUN''

Bu gayrı ciddi ve kişisel uygulamayı protesto ediyorum. Burada olması gereken yöntem, devletin resmi kurallarını işleterek, ilgili kişiyi yazılı davet usulüyle ifadeye çağırmaktır. Oysa sanki olağanüstü bir suç işlemişim gibi apar topar, polis olduğu bile belli olmayan sivil kişilerle gece vakti baskınla adam yakalatmaya kalkmak ne kadar hukuka ve toplumsal barışımıza uygun bir durumdur, bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.’”