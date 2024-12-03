Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Eski AKUT başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Söz konusu haberi Mahruki’nin eşi Mine Mahruki duyurdu.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) başkanı Nasuh Mahruk, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’in elektronik oy açıklamasına ilişkin “İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor” paylaşımında bulunmuştu.
İstanbul Başsavcılığı Mahruki hakkında ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.
Savcılığa ifade veren Mahruki çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmış, ardından avukatları Mahruki’nin tutukluluğa itiraz dilekçesi sunmuştu.
Tutukluluğa yapılan itirazın reddedildiğini Mahruki’nin eşi Mine Mahruki duyurdu:
“Değerli Dostlar, Canım eşim Nasuh Mahruki hepinizin bildiği gibi tam 14 gündür bizden ayrı ve tutuklu. Tutuklulukla ilgili olarak yaptığımız itiraza bugün ret cevabı geldi. Bu sonuca rağmen adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine ve Nasuh’un bir an önce özgürlüğüne kavuşacağına inanıyor ve Türk adaletine olan güvenimi koruyorum.”
Değerli Dostlar,— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) December 3, 2024
Canım eşim Nasuh Mahruki hepinizin bildiği gibi tam 14 gündür bizden ayrı ve tutuklu. Tutuklulukla ilgili olarak yaptığımız itiraza bugün ret cevabı geldi. Bu sonuca rağmen adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine ve Nasuh’un bir an önce özgürlüğüne…
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