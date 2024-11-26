Tutuklu Nasuh Mahruki'den mesaj var: 'Yargıya güvenimi koruyorum'

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:24

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı' suçlamasıyla tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki eşi Mine Mahruki aracılığıyla gönderdiği mesajında kendisine destek olanlara teşekkür etti ve yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini vurguladı.

Mine Mahruki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada eşiyle haftada bir saat kapalı görüş ve telefonla 10 dakika konuşma hakları olduğunu belirtti.

"SİZLERİN DESTEĞİYLE DAHA İYİ HİSSEDİYORUZ"

"Bizim gibi birlikte çalışan, birlikte sosyalleşen ve gün boyu neredeyse hiç ayrılmayan bir aile için çok zor bir süreç" diyen Mine Mahsuru şunları yazdı:

"Öncelikle Nasuh Mahruki’nin eşi, Bilge ve Barlas’ın annesi olarak tüm ailem adına bizlere verdiğiniz büyük destek için minnettarlığımı iletmek istiyorum. Bu zorlu süreçte bizleri arayan, ziyarete gelen, iyi dileklerini ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerin sayesinde kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Tüm yaşamı boyunca insanı yaşatmayı her şeyin önüne koymuş olan Nasuh’un bu süreci sizlerin desteğiyle daha kolay atlatacağına inanıyorum."

"HERKESE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ"

"Yaptığımız ilk görüşmede sizlerin desteğini, ilgisini, selamını ilettim. Nasuh kendisine destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Yaşanılanların bir süreç olduğunu; motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Suç teşkil edecek hiçbir niyet, eylem ve söyleminin olmadığını, yargıya olan güvenini korumaya devam ettiğini dile getirdi."

"YAPTIKLARIYLA GURUR DUYUYORUZ"

"Sizler yıllardır kişisel tecrübelerinizle Nasuh’un nasıl biri olduğuna yakından tanıksınız. Hayatını toplumsal dayanışma, gönüllülük, hoşgörüye adamış, ülkemize ve insanımıza değer katma amacıyla çalışan bu cesur ve iyi yürekli insanı, şu an yaşadıklarımızla yan yana getiremediğinize eminim. Vatanını, bayrağını herkesten ve her şeyden önde tutan sevgili eşimle ve yaptıklarıyla ben ve çocuklarım da gurur duyuyoruz. Bizleri tanıyan ve tanımayan herkesten gelen destek bizlere güç katıyor ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımızı pekiştiriyor.

İnanıyorum ki, ülkenin en umutsuz ve acılı zamanlarında, umudun ve vicdanın yüzü olmuş Nasuh Mahruki hepimizle en kısa zamanda tekrar buluşacak. O’nunla ve yaptıklarıyla gurur duyan biz, Nasuh’umuzu gururla, umutla ve inançla bekleyeceğiz. Hepinizi çok seviyoruz, iyi ki varsınız."