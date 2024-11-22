NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere 25 Kasım'da Ankara'ya gelecek. Savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelecek olan Rutte, TUSAŞ'ı da ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 22:57

NATO Genel Sekreteri Rutte, göreve başladıktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini 25 Kasım'da Ankara'ya yapacak.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği belirtildi.

ANITKABİR'E ÇIKACAK

Açıklamada, "Genel Sekreter, Türk savunma sanayii temsilcileri ile bir araya gelecek ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek. Anıtkabir'e, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #NATO #Erdoğan #TUSAŞ

İlgili Haberler

300’ü aşkın aydın ve sanatçı NATO'dan çıkış için imza verdi

300’ü aşkın aydın ve sanatçı NATO'dan çıkış için imza verdi
ABD Senatosu, İsrail'e silah sevkıyatını engellemeyi reddetti

ABD Senatosu, İsrail'e silah sevkıyatını engellemeyi reddetti
ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine kim aday gösterildi?

ABD'nin NATO Daimi Temsilciliğine kim aday gösterildi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler