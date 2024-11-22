NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere 25 Kasım'da Ankara'ya gelecek. Savunma sanayi temsilcileriyle bir araya gelecek olan Rutte, TUSAŞ'ı da ziyaret edecek.
NATO Genel Sekreteri Rutte, göreve başladıktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini 25 Kasım'da Ankara'ya yapacak.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği belirtildi.
ANITKABİR'E ÇIKACAK
Açıklamada, "Genel Sekreter, Türk savunma sanayii temsilcileri ile bir araya gelecek ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek. Anıtkabir'e, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tarihe not düşmek için geldim'
- Çok konuşulacak 'adaylık' açıklaması
- Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
- Mahruki yine yandı
- AKP’li belediyeden bir ayda 33 konser
- A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
- Tıp fakültelerinde kadavra krizi
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- Fakülteyi kâğıt üzerinde kurmuşlar!
- Aydın Dağları'nda son yılların en verimli hasadı yapıldı