300’ü aşkın aydın ve sanatçı NATO'dan çıkış için imza verdi

Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:21

Güncelleme: 21.11.2024 - 16:23

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yapılan “NATO ve Emperyalist Savaşa Karşı Göreve” çağrısı ile başlayan süreç, Kartal’dan İncirlik Üssü’ne yapılan NATO karşıtı yürüyüş ile devam etti. Yürüyüş ve pek çok ilde açılan NATO karşıtı serginin ardından NATO’ya ve Emperyalist Savaşa Karşı Göreve çağrısı Türkiye genelinde yapılan panel ve seminerlerle ilerledi. Çağrının yeni bir etabı olarak THTM Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan dilekçe, aydın ve sanatçıların imzasına açıldı.

'NATO ÜYELİĞİNE SON VERİN'

“Ülkemizin güvenliği için, bağımsızlık ve egemenlik için, dünya barışı için Türkiye NATO’dan Çıkmalıdır!” başlığı ile hazırlanan, aydın ve sanatçıların imzasıyla güçlenen dilekçe yarın saat 11.00’de TBMM’nin Dikmen kapısında buluşulmasının ardından TBMM Başkanlığı’na iletilecek. Dilekçenin içeriğinde ise “Biz aşağıda imzası bulunan kişiler, mesleki ve aydın birikimimize dayanarak ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmanın sorumluluğuyla: ülkemizin NATO üyeliğine derhal son verilmesini, alt anlaşmaların, diğer üye devletlerle yapılan ikili anlaşmaların ve ilgili protokollerin yürürlükten kaldırılmasını TBMM’den talep ediyoruz” ifadeleri yer alıyor. Yazarlarımız Ataol Behramoğlu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Zülal Kalkandelen’in imzasını da taşıyan dilekçede sendika, oda temsilcilerinin yanı sıra yazarlar, gazeteciler ve eski milletvekillerinin de imzaları yer aldı.

‘TARİHE NOT DÜŞMESİ AMACIYLA VERİYORUZ’

Dilekçeyi Cumhuriyet’e değerlendiren THTM Sözcüsü Oğuz Oyan, 300’ü aşkın aydın ve sanatçının imza verdiğini vurguladı. Tarihe bir not düşmek amacıyla dilekçenin verildiğini belirten Oyan, “Bölgenin ve dünyanın karışık olduğu bir dönemde, tam yerinde ve zamanında yapılan bir girişim. NATO’nun Türkiye’nin dostu olduğunu düşünmüyoruz. NATO’nun bir barış değil, savaş örgütü olduğunu, Türkiye’nin ‘yurtta sulh cihanda sulh’ şiarına uygun olmadığını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.