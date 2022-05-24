NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesidir

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 13:11
NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesidir
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu ve bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

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