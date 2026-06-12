NATO Zirvesi hazırlığı: 8 ilde ev baskını, 14 öğrenci gözaltına alındı

Eskişehir ve Zonguldak merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu sabah 8 ilde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.

Birgün’de yer alan habere göre, operasyonlar neticesinde Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Mardin, Muğla, Van ve Zonguldak’ta Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi toplam 14 öğrenci gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan bazı öğrenciler için ise sürecin devam ettiği bildirildi.

DGD tarafından yapılan açıklamada gözaltılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, soruşturma gerekçesinin "NATO’ya ve emperyalizme karşı yürütülen faaliyetler" olduğu ifade edildi.