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NATO Zirvesi hazırlığı: 8 ilde ev baskını, 14 öğrenci gözaltına alındı

NATO Zirvesi hazırlığı: 8 ilde ev baskını, 14 öğrenci gözaltına alındı

12.06.2026 21:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO Zirvesi hazırlığı: 8 ilde ev baskını, 14 öğrenci gözaltına alındı

Eskişehir ve Zonguldak merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen ev baskınlarında Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi 14 öğrenci gözaltına alındı.
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Eskişehir ve Zonguldak merkezli yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu sabah 8 ilde eş zamanlı ev baskınları düzenlendi.

Birgün’de yer alan habere göre, operasyonlar neticesinde Balıkesir, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Mardin, Muğla, Van ve Zonguldak’ta Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) üyesi toplam 14 öğrenci gözaltına alındı. Hakkında arama kararı bulunan bazı öğrenciler için ise sürecin devam ettiği bildirildi.

DGD tarafından yapılan açıklamada gözaltılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, soruşturma gerekçesinin "NATO’ya ve emperyalizme karşı yürütülen faaliyetler" olduğu ifade edildi.

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