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NATO hazırlığı: Etimesgut'taki Ankara Havalimanı 'ANK' koduyla yarın açılıyor

NATO hazırlığı: Etimesgut'taki Ankara Havalimanı 'ANK' koduyla yarın açılıyor

14.06.2026 12:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO hazırlığı: Etimesgut'taki Ankara Havalimanı 'ANK' koduyla yarın açılıyor

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları, diplomatik heyetler ve protokol uçuşları için kullanılacak Etimesgut'taki Ankara Havalimanı, 15 Haziran Pazartesi günü açılacak.
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Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" ismi ve "ANK" koduyla yarın (15 Haziran Pazartesi) törenle açılacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreni saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Havalimanı; NATO Zirvesi başta olmak üzere devlet başkanları, diplomatik heyetler ve protokol uçuşları için kullanılacak.

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HAVALİMANI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Etimesgut'taki havalimanı yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı; geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir merkeze dönüştürüldü.

8 ay süren çalışmalar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütüldü.

Çalışmalar dahilinde daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı.

Havalimanında yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı park edebilmesi bekleniyor. Havalimanının hizmete başlaması ile uluslararası organizasyonlar ve protokol programları sırasında oluşabilecek yükün Esenboğa Havalimanı'ndan alınması hedefleniyor.

İlgili Konular: #Ankara #HAValimanı #ETimesgut

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