NATO'dan Ukrayna'ya ulaşan Abrams tankları ile ilgili açıklama

Yayınlanma: 27.09.2023 - 17:07

Güncelleme: 27.09.2023 - 17:23

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Letonya'nın yeni Başbakanı Evika Silina, NATO karargahındaki görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Toplantıda, Ukrayna'daki son durumu ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Ukrayna'nın karşı saldırısı, istikrarlı bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde Ukrayna güçleri, Rusya'nın savunmasını aştı ancak Putin'in hedeflerinin değiştiğine dair bir işaret göremiyoruz. Dolayısıyla kalıcı barışın en iyi yolu, Ukrayna'ya desteğimizi artırmaktır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, bu kapsamda Ukrayna'ya ulaşan ilk Amerikan Abrams savaş tankları gibi müttefiklerce sağlanan yardımları memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Letonya Başbakanı Silina da Ukrayna'ya askerlerine eğitim, tedavi sağlamaktan halkına kucak açmaya kadar her konuda destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, Danimarka ve Kanada'ya Letonya'da birlik konuşlandırma inisiyatifleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Eylül'de ABD yapımı M1 Abrams tanklarının ülkesine ulaştığını açıklamıştı.???