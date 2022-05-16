NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:37

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.