NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:37
NATO: Türkiye değerli müttefik, güvenlik endişeleri giderilmeli
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirten Stoltenberg, "Türkiye değerli bir müttefik ve herhangi bir güvenlik endişesi giderilmeli" ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "böyle tarihi bir zamanda" birlikte olunması gerektiğini kaydetti.


NATO Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu

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