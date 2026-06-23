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'NATO Zirvesi' baskınları devam ediyor: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi de gözaltına alındı!

'NATO Zirvesi' baskınları devam ediyor: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi de gözaltına alındı!

23.06.2026 13:49:00
Güncellenme:
ANKA
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'NATO Zirvesi' baskınları devam ediyor: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi de gözaltına alındı!

Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in de gözaltına alındığı öğrenildi.
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Ankara'da NATO Zirvesi öncesinde kent genelinde ilan edilen eylem yasağının ardından düzenlenen operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanlar arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş’in de bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, çeşitli soruşturmalar kapsamında toplam 241 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 209'unun gözaltına alındığı bildirildi.

AVUKAT GÖRÜŞ KISITLAMASI UYGULANDI

Gözaltına alınanlar hakkında 24 saat süreyle avukat görüş kısıtlaması kararı uygulandığı kaydedildi.

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