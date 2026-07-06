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NATO Zirvesi için geri sayım: Trump'ın araçları Ankara'ya getirildi

NATO Zirvesi için geri sayım: Trump'ın araçları Ankara'ya getirildi

6.07.2026 09:18:00
Güncellenme:
DHA
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NATO Zirvesi için geri sayım: Trump'ın araçları Ankara'ya getirildi

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı zırhlı başkanlık konvoyu ve helikopterine ait parçalar askeri nakliye uçağıyla Ankara'ya getirildi.
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Aylardır olağanüstü tedbirlerin aldığı ve kamuoyunun tepkisine rağmen Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan 36. NATO Zirvesi'ne yönelik iktidarın hazırlıkları hummalı şekilde sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi.

Trump'ın araçlarını ve başkanlık helikopterine ait parçaları taşıyan askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi.

Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.

"CANAVAR"

Kargo uçağı ile Ankara’ya getirilen konvoy araçları, bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.

Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda “The Beast”, yani “Canavar” olarak biliniyor.

İlgili Konular: #Ankara #Donald Trump #NATO zirvesi