NATO Zirvesi için gözaltına alınan Yavuz Parlak tahliye edildi

NATO Zirvesi öncesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 225 kişi gözaltına alınmıştı. Birçok kişi bulgu gösterilmeden TKP/ML terör örgütü üyeliğinden işlem görmüştü. Bu kapsamda CHP'li kimliği ile bilinen Yavuz Parlak da evine düzenlenen operasyonda ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece TKP/ML terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

İleri derecede kalp, tansiyon ve şeker hastası olduğu ve düzenli ilaç kullan Yavuz Parlak, dün gece tahliye edildi.

DİLEKÇESİNDE CHP'LİLİĞİ VURGULANMIŞTI

Parlak için Av. Cemal Emirhan 26 Haziran'da verdiği itiraz dilekçesinde "Müvekkilin tüm sosyal ve siyasi yaşamı yasal zeminde, anayasal güvence altındaki CHP çatısı altında geçmiştir. CHP ile TKP/ML suç ve terör örgütünün ilke, eylem ve söylemleri taban tabana zıttır. TKP/ML Atatürk ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine karşı savaş açmış bir suç örgütüdür. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ülkesi, devleti ve bayrağı için yaşamını ortaya koyan müvekkilin adını bile söyleyemediği TKP/ML suç örgütü ile bir bağının olması olanaksızdır” ifadeleri kullanılmıştı.