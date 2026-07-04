NATO Zirvesi'nde liderlerin kullanacağı yollarda güvenlik kontrolleri yapılıyor

NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO müttefikleri ile NATO ortaklarının Liderleri ve heyetlerinin katılacağı Zirve kapsamında yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. 56 binden fazla polis ve jandarma personelinin görev alacağı belirtilerek, bazı yeni uygulamalar devreye alınacak.

Kırmızı alan olarak ilan edilen ve Liderler ile heyetlerinin Havalimanı'ndan şehre ulaşımı, konaklayacakları otelleri ve Zirve'nin yapılacağı mekanları içeren güzergahlarda kısıtlamalar uygulanacak.

POLİSLER GÜVENLİK KONTROLÜ YAPIYOR

Kırmızı alanda yer alan Anadolu Bulvarı'nda bugün polis ekiplerinin yaptığı trafik kontrolleri görüntülendi. Polis Özel Harekat ekibinin de bulunduğu noktada polisler araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.