NATO Zirvesi'nin yapılacağı ATO Congresium'da ilginç ayrıntı: Kitap standına saldırı görüntüleri 'ani arıza' nedeniyle verilmemiş

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için kentte uygulanan sıkı tedbirler tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Zirve, 7-8 Temmuz tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek. Kongre merkezinde geçtiğimiz aylarda yapılan Ankara Kitap Fuarı'ndaki Nergiz Yayınları'na saldırıyla gündeme gelmişti.

'ANİ ARIZA' NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER VERİLMEDİ

Söz konusu saldırı sonrası kongre merkezi, istenen güvenlik kameraları görüntülerini 'ani arıza' gerekçesiyle verilmemişti.

Bu olay, kongre merkezi ile ilgili güvenlik endişelerini akıllara getirdi.