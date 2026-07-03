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NATO Zirvesi'nin yapılacağı ATO Congresium'da ilginç ayrıntı: Kitap standına saldırı görüntüleri 'ani arıza' nedeniyle verilmemiş

NATO Zirvesi'nin yapılacağı ATO Congresium'da ilginç ayrıntı: Kitap standına saldırı görüntüleri 'ani arıza' nedeniyle verilmemiş

3.07.2026 13:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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NATO Zirvesi'nin yapılacağı ATO Congresium'da ilginç ayrıntı: Kitap standına saldırı görüntüleri 'ani arıza' nedeniyle verilmemiş

NATO Zirvesi'nin düzenleneceği ATO Congresium ile ilgili ilginç bir ayrıntı akıllara geldi. Geçtiğimiz aylarda aynı yerde yapılan Ankara Kitap Fuarı'nda Nergiz Yayınlarına yapılan saldırı sonrası kongrenin kamera görüntülerini 'ani arıza' gerekçesiyle vermediği ortaya çıktı.

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Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için kentte uygulanan sıkı tedbirler tepkilere neden olmaya devam ediyor. 

Zirve, 7-8 Temmuz tarihleri arasında ATO Congresium'da düzenlenecek. Kongre merkezinde geçtiğimiz aylarda yapılan Ankara Kitap Fuarı'ndaki Nergiz Yayınları'na saldırıyla gündeme gelmişti.

'ANİ ARIZA' NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER VERİLMEDİ

Söz konusu saldırı sonrası kongre merkezi, istenen güvenlik kameraları görüntülerini 'ani arıza' gerekçesiyle verilmemişti.   

Bu olay, kongre merkezi ile ilgili güvenlik endişelerini akıllara getirdi. 

İlgili Konular: #NATO #saldırı