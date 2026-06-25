NATO zirvesi öncesi akreditasyon ambargosunun yeni halkası: Yollar sadece yandaş medyaya açık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Zirvesi öncesinde gazete ve televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda, zirve süresince Ankara’da uygulanacak güvenlik önlemleri, trafiğe kapatılacak yollar ve basın mensuplarının çalışma koşullarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ancak söz konusu toplantıya yalnızca iktidara yakın medya kuruluşlarının temsilcileri çağrıldı; muhalif medya organlarının Ankara temsilcileri davet edilmedi.

MUHALİF BASIN DIŞARIDA BIRAKILDI

Ayrımcılık yalnızca toplantıyla sınırlı kalmadı. NATO Zirvesi kapsamında Ankara’da bazı yolların trafiğe kapatılacak olması nedeniyle, belirli güzergâhlardan geçiş yapacak medya çalışanları için ayrıca bir güvenlik prosedürü işletildi.

Bu kapsamda iktidara yakın medya kuruluşlarından, ofiste ya da sahada görev yapacak gazetecilerle kurum şöforlerinin T.C. kimlik numaralarının ve araç plakalarının istendiği öğrenildi. Söz konusu uygulamanın, kapatılan güzergâhlardan geçişte sıkıntı yaşamamaları amacıyla devreye alındığı belirtildi.

Muhalif medya kuruluşlarından ise ne böyle bir bilgi talep edildi ne de sürece ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapıldı. Böylece NATO Zirvesi boyunca Ankara’da uygulanacak trafik kısıtlamaları ve güvenlik bariyerleri nedeniyle çalışma koşulları zorlaşacak gazeteciler arasında fiili bir ayrım yaratıldığı ifade edildi.

BASIN KARTI DA YETMEYECEK

Gazeteciler, kapalı güzergâhlardan geçişte Cumhurbaşkanlığı basın kartının tek başına yeterli olmayacağını, buna karşın yalnızca belirli medya kuruluşları için özel bir listeleme ve kimlik bildirim prosedürü işletildiğini belirtiyor.

Bu durum, aynı zirveyi izleyen gazeteciler arasında “yakın medya” ve “muhalif medya” ayrımı yapıldığı eleştirilerini beraberinde getirdi. Muhalif medya temsilcileri, hem Burhanettin Duran’ın toplantısına çağrılmamalarını hem de kapalı yollardan geçiş için yalnızca iktidara yakın medya kuruluşlarına kolaylık sağlanmasını “akreditasyon ambargosunun yeni halkası” olarak değerlendiriyor.

Zirve gibi uluslararası öneme sahip bir organizasyon öncesinde medya kuruluşları arasında ayrım yapılmasının, kamuoyunun haber alma hakkını da doğrudan zedelediği vurgulanıyor.

İKTİDARIN SAVUNMASI: NATO GÜVENLİĞİ

İktidar kanadı ise eleştirilere karşı uygulamanın Cumhurbaşkanlığı kaynaklı değil, doğrudan NATO’nun güvenlik protokollerinden kaynaklandığını savunuyor. Son iki gündür Ankara’daki hazırlıkların büyük ölçüde NATO güvenlik prosedürleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten yetkililer, kapatılacak yollar ve geçiş izinleri konusunda alınan önlemlerin “bizlik değil, NATO kaynaklı güvenlik tedbirleri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ancak muhalif medya cephesi, güvenlik gerekçesi ne olursa olsun ortaya çıkan tablonun açık bir eşitsizlik yarattığı görüşünde. Aynı kentte, aynı zirveyi izleyen gazeteciler arasında ayrım yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten gazeteciler, kamusal bir bilgilendirme sürecinin yalnızca iktidara yakın medya ile sınırlanmasının basın özgürlüğü açısından yeni bir dışlama örneği olduğunu ifade ediyor.