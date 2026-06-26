NATO Zirvesi öncesinde çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Ankara'da 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi iktidarın NATO seferberliğine bir yenisi daha eklendi.

Artan saldırıların, gözaltı ve tutuklamaların ardından sosyal medya hesapları da engellenmeye başlandı.

Aralarında SOL Genç, Laborans, Toplumsal Muhalefet, Devrimci Gençlik Dernekleri, Devrimci Hareket, Halkevleri, TKH İstanbul İl Örgütü ve Umut Gazetesi olmak üzere birçok gençlik ve demokratik kitle örgütünün sosyal medya hesapları erişime engellendi.

SOL GENÇ’E 6’NCI ENGELLEME

6’ncı kez X hesabına erişim engeli getirildiğini belirten SOL Genç, yaptığı açıklamada, "NATO geliyor diye bir kez daha sosyal medya hesaplarımız kapatıldı. Gençliğin bağımsızlık mücadelesi gözaltılarla, tutuklamalarla, baskılarla bitmez. Buradayız, emperyalizme direneceğiz” ifadelerine yer verildi.