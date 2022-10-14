NATO'dan Türkiye'ye mesaj: Ukrayna'da önemli bir konumda yer alıyor

14 Ekim 2022 Cuma, 09:44

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Finlandiya merkezli YLE kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesi için çalıştıklarını kaydederek, bunun ne zaman olacağı konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Türkiye'nin terör konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirten Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in de bunu dikkate aldıklarını ve üçlü mutabakat çerçevesinde diyalog yürüttüklerini dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Batı arasında arabulucu olma teklifini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Stoltenberg, "Bana göre en önemli şey tüm NATO ülkelerinin birlikte Ukrayna'yı desteklemesidir" yanıtını verdi.

Stoltenberg, "Türkiye, Ukrayna'ya önemli silahlar temin etti. Savunma bakanları toplantısında, müttefikler Ukrayna'ya desteklerini artırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'daki rolüne değinen Stoltenberg, "Türkiye, örneğin bazı savaş esirlerinin serbest bırakılması gibi Ukrayna'da tahıl taşımacılığı konusunda anlaşmaya varırken önemli bir konumdaydı. Bence bunlar Türkiye'nin yaptığı iyi hamleler" dedi.