Nazi toplama kamplarından kurtulan 96 yaşındaki adam Rusya'nın saldırısında öldü
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko, Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından 4 ayrı toplama kampında esir tutulan 96 yaşındaki Boris Romanchenko’nun Rusya’nın Ukrayna’nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği öğrenildi.
Covid-19 nedeniyle aylardır evinden çıkmadığı öğrenilen Romanchenko’nun 18 Mart’ta Rus saldırısı sonrası dairesinde çıkan yangında hayatını kaybettiği aktarıldı.
NAZİLERİN YENİLMESİYLE ESARETTEN KURTULMUŞTU
20 Ocak 1926’da Ukrayna’nın Sumi kentinde doğan Romanchenko’nun 1942 yılında Naziler tarafından Almanya’nın Dortmund kentine sürüldüğü ve burada zorunlu olarak ağır işlerde çalıştırıldığı ifade edildi.
Romanchenko’nun kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı ve 1943’te Buchenwald, Peenemünde, Bergen-Belsen ve Mittelbau-Dora toplama kamplarında esir tutulduğu aktarıldı. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı’nda yenilmesinin ardından esaretten kurtulan Romanchenko’nun hayatının geri kalanını Ukrayna’da geçirdiği ve toplama kamplarından kurtulanlar için kurulan dernek ve vakıflarda görev yaptığı belirtildi.
Romanchenko’nun ölümü torunu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
BOMBALI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Buchenwald ve Mittelbau-Dora Anıtlar Vakfı Direktörü Jens-Christian Wagner ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yakınlarından öğrendiğimiz kadarıyla Buchenwald, Peenemünde, Dora ve Bergen-Belsen Nazi kamplarından sağ kurtulan arkadaşımız Boris Romanchenko, geçtiğimiz cuma günü Harkov'daki evinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetmiştir. Derin üzüntü içindeyiz. Torununa göre mermi isabet eden çok katlı bir binada yaşıyormuş. Boris Romanchenko, Buchenwald-Dora Uluslararası Komitesi'nin başkan yardımcısıydı” dedi.
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