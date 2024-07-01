Nazilli’de 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 11:58
Nazilli’de 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

“Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma ” suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A. isimli şahıs Nazilli Yazırlı Mahallesi’nde yakalandı.

Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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