Nazilli'de AKP’ye geçen Özcan’a sandık şoku

Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:22

Güncelleme: 31.03.2024 - 22:26

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında sandıklar bir bir açılmaya devam ederken, siyasilerin oy kullandıkları sandık sonuçları da belli oldu. İyi Parti’nin Millet İttifakı adayı olarka 2019’da başkan seçilen Kürşat Engin Özcan’ın sandığından CHP galip çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun çıktığı sandıkta Nazilli Belediyesi’nde ise CHP’li Ertuğrul Tetik çıktı.

Yavuz Selim İlkokulu 1350 numaralı sandıkta oy kullanan Kürşat Engin Özcan’ın çıkan oy oranı ise şu şekilde ;

Aydın Büyükşehir Belediyesi:

Mustafa Savaş – 96

Özlem Çerçioğlu – 147

Nazilli Belediyesi :

Esat Ergüler -94

Cüneyt Korkmaz – 11

Ali Çetinkaya -12