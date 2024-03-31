Nazilli'de AKP’ye geçen Özcan’a sandık şoku

2019’da Millet İttifakı olarak Nazilli Belediye Başkanı olan ve daha sonra AKP’ye geçen Kürşat Engin Özcan’ın sandığından Cumhuriyet Halk Partisi galip çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:22
Nazilli'de AKP’ye geçen Özcan’a sandık şoku
Abone Ol google-news

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında sandıklar bir bir açılmaya devam ederken, siyasilerin oy kullandıkları sandık sonuçları da belli oldu. İyi Parti’nin Millet İttifakı adayı olarka 2019’da başkan seçilen Kürşat Engin Özcan’ın sandığından CHP galip çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP’li Özlem Çerçioğlu’nun çıktığı sandıkta Nazilli Belediyesi’nde ise CHP’li Ertuğrul Tetik çıktı.

Yavuz Selim İlkokulu 1350 numaralı sandıkta oy kullanan Kürşat Engin Özcan’ın çıkan oy oranı ise şu şekilde ;

Aydın Büyükşehir Belediyesi:

Mustafa Savaş – 96

Özlem Çerçioğlu – 147

Nazilli Belediyesi :

Esat Ergüler -94

Cüneyt Korkmaz – 11

Ali Çetinkaya -12


aydın haberleri Nazilli Belediyesi haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor

Son dakika… Bursa CHP’ye geçiyor
İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'

İmamoğlu'ndan ilk açıklama: 'Şu an gördüğümüz fotoğraf bizi memnun etmekte'
Oy sayım işlemi iftarda da aralıksız sürdü

Oy sayım işlemi iftarda da aralıksız sürdü
DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak

DEM Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
Son dakika… 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları! İşte Ankara’da son durum

Son dakika… 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları! İşte Ankara’da son durum
ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'

ABD basınından 'İmamoğlu' analizi: 'Erdoğan'ın önündeki en büyük engel'
AKP Adayı Altınok’un sandığından çıkan sonuç: Mansur Yavaş 136, Altınok 98!

AKP Adayı Altınok’un sandığından çıkan sonuç: Mansur Yavaş 136, Altınok 98!