Nazimiye Kaymakamı'ndan cemevi yöneticisine silahlı tehdit!

13 Şubat 2022 Pazar, 10:32

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi’ne son 3 yılda 60 bin lira para cezası kesilmesine yönelik açıklama yapan cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, dernek olarak cezaların hukuksuz şekilde kesildiğini dile getirdi.

Cemevine 'ticarethane' gibi bakıldığını belirten Kırmızıçiçek, ''Dernekler Kanunu'na aykırı olarak çeşitli gerekçelerle kesilen cezaları kabuletmiyoruz. Biz verilen bu cezayı Dernekler Masası ve hukukçularla konuştuğumuzda verilen cezanın hukuksuz verildiğini söylediler. Biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. İnanç yerlerimiz ticarethane değil. Biz para cezalarıyla inancımızdan vazgeçmeyiz, bu konuyla alakalı Dersim Barosu ile görüşüp hukuki destek talep edip itiraz davamızı açtık. Düzgün Baba Cemevi şahsında aslında cezalandırılan Aleviliktir” ifadelerini kullandı.

CEMEVİ ÖNÜNDE SİLAHLI POZ

Olayın basına yansıması sonucu Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, kolluk kuvvetleri ile cemevine giderek, eli silahlı bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Cemevi Başkanı Kırmızıçiçek’i tehdit etti.

Cemevi Derneği Başkanı Kırmızı Çiçek'i tehdit eden Kaymakam Tutkan, fotoğrafa şu yorumu yazdı:

“Dernek adı altında halkımızın inancını kullanarak para toplayıp, topladığı paraları da usulsüz, kanunsuz ve Düzgün Baba Cemevi ve mekânı dışında yani amaç dışı harcayacaksın, sonra da cemevlerimizi biz ticarethane göreceğiz. Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü.”