Alevi Dernekleri Federasyonu isyan etti: 'Araba lambalarının önünde cem yaparız'

Demirtaş'tan TİP'e mektupCemevlerine gelen fahiş elektrik faturalarının ardından Alevi Dernekleri Federasyonu bileşenleri faturaları ödememe kararı aldı. Yetkililerin elektriği kapatmaya gelmeleri halinde neler yapılabileceğini ve iktidarın her seçim öncesi gündeme getirdiği Alevi açılımını Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Garip Dede Dergâhı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV'den Ozan Demiriz'e konuşan Fırat, fahiş elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını belirtti. Fırat, elektriklerinin kesilmesi halinde, "Gerekirse cemevinin bahçesinde bir ateş yakarak, e-5’i trafiğe kilitleyip araba lambalarının önünde cem yaparız. Her gün kazanlarımızı ateşin üzerinde pişirip halkımıza ayrım yapmaksızın hizmet ederiz" dedi.

Fırat ile yapılan söyleşi şöyle:

- Elektrik faturalarını ödememe kararı aldınız. Nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Biz Aleviler eşit yurttaşlık istiyoruz. Yüksek elektrik faturaları için anlamlı bir karar aldık. 28 cemevi olarak bu kararı aldık. Ancak bugün yüzlerce cemevinin faturaları ödemeyeceğine inanıyorum. Sadece cemevleri de değil ki bütün Alevi örgütleri elektrik faturalarını ödemeyecek. Faturaları biz hak meselesi olarak görüyoruz. . Toplumsal anlamda şu an her evde bir yangın var. Biz yangının sonlandırılmasını istiyoruz.

- Bu süreçte nasıl faturalarla karşılaştınız?

Mesela Garip Dede cemevi... 3 bin 650 metrekare kapalı bir alanı var. Bu alanın içerisinde her gün binlerce insan yemek yiyor. Cenaze hizmetleri ve kültürel çalışmalar yapılıyor. 24 saat hizmet veriyor. Böyle bir yere 30 bin lira elektrik faturası ve 11 bin 850 lira doğalgaz faturası geldi. Cemevini ticarethane mantığı ile görmek bizim inancımıza küfür anlamındadır.

- Yetkililer elektriği kesmeye gelirse nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Kesinlikle kapattırmayız. Kapıdan da içeri almayız. Ataları yıllarca gelenek ve göreneklerini dağlarda yaşamış, baskılara, zulümlere ve katliamlara maruz kalmış bir halkız. Gerekirse cemevinin bahçesinde bir ateş yakarak cem yaparız. Her gün kazanlarımızı ateşin üzerinde pişirip halkımıza ayrım yapmaksızın hizmet ederiz. Hemen yanı başımızda e-5 var. Trafiği kitleriz cemlerimiz araba lambalarının önünde yaparız. Ne yaparlarsa yapsınlar faturaları ödemeyeceğiz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız, eşit yurttaşlık istiyoruz. Bu boyutu ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa, nasıl çalışma yürütülmesi gerekiyorsa, sonuna kadar götüreceğiz.

- Faturaları ödemeyeceğinizi açıklamanızın ardından hükümetten sizinle iletişime geçen birileri oldu mu?

İçişleri Bakanlığı'ndan aradılar. Konuya ilişkin bir düzenleme yapıldığını söylediler. Enerji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışma yürüttüğünü ve bir genelge yayınlanacağını ilettiler. İçeriği ile ilgili net bir bilgim yok. Bizim için önemli olan bu meselelerin kökünden çözülmesidir. Diğer ibadethanelere ne hak tanınıyorsa Alevilere de bu hakların tanınmasını arzuluyoruz. Diyeceksiniz ki şimdiye kadar neden bu tepkiyi vermediniz. Açıkçası bu kadar canımız yanmamıştı. Bu faturalar gerçekten canımızı yaktı. 22 çalışanımız var. Çocuklara burs veriyoruz. Sosyal projelerimiz var ve dar gelirli ailelere gıda yardımı yapıyoruz. Faturalar işlerimizi aksatacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aydın'da Alevi dedeleri ve Alevi dernek temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından 2. Alevi açılımının başlayacağı tartışılmaya başlandı. Böyle bir açılımı samimi buluyor musunuz?

Çok sayıda cemevini gezdikleri dillendiriliyor. Bize de geldiler. Esasında buralara gitmenin mantığı da yok. Alevilerin talepleri çok net ve basittir. Cemevleri bizim ibadethanemizdir. Bu tür giderlerin devlet nezdinde eşit yurttaşlık ilkesi içerisinde çözülmesini istiyoruz. Bunun için tekrar Amerika’yı keşfetmesinin mantığı yok. 'Alevi dedesine maaş verelim diyorlar.' Bu mesele Alevi toplumunun sorunu değil. Kapılarımıza çarpı işareti konuluyor, çocuklarımız sözlü mülakatta eleniyor. Esas sorun bu... Cumhurbaşkanı, ‘gelin bir olalım, diri olalım’ sözünü çok dillendiriyor. Böyle söyleyen birisi sorunları bir genelge ile çözebilir. Her gün Kuran'dan ayetler veriliyor. Kuran'ın en büyük günahı kul hakkı değil mi? Bu kul hakkı değil mi? Aleviler vergi veriyor, askerlik yapıyor. Devlet, gözü kör bir şekilde her inanca eşit vaziyette yaklaşmalı.”

- Mahkemeye başvurdunuz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

Daha önce Danıştay’ın, AHİM’in ve yerel mahkemelerin verdikleri kararlar var. Bu kararların hiçbiri uygulanmadı. Şu an ülkede hukuk rafa kaldırılmış vaziyette. Talimatla çalıştıkları acı bir şekilde görüyoruz. Bizim ki bir hak arayışıdır, biz yine başvurduk ama sonucu kesinlikle beklemeyeceğiz, ödeme yapmayacağız. Bazı cemevlerimiz faturalarını ödeyemediği için hesaplarına haciz konuldu. 27 Şubat’ta Kadıköy meydanda bütün Alevi örgütleri olarak büyük bir eylemimiz olacak. Türkiye’de ki sivil toplum örgütleri ile beraber örgütlü olduğumuz her yerde bu etkinlikleri yapacağız.