Ne Alaska, ne de Kamçatka: Sivas’ta bina boyu kar yağdı!

22.01.2026 11:51:00
İHA
Sivas’ta bina boyu kadar yağan kar, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Kırsalda yaşayan yurttaşlar, ahırlarına ulaşmak için tünel açtı.

Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas’ta son yılların en yağışlı kışı yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya’nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan yurttaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı.

Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

BUZ SARKITLARI YERE KADAR UZANIYOR

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.

İlgili Konular: #sivas #kar yağışı

