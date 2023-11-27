'Ne bakıyorsun' diyerek çocuğu vurmuşlardı: 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 18:10

Güncelleme: 27.11.2023 - 18:10

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki Şıh Efendi Bulvarı üzerinde 25 Kasım akşam saatlerinde iddiaya göre iki grup, cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bu sırada yoldan geçen Samet Y. (17), tartışan iki grubu uzaktan seyretmeye başladı. Gruptakilerden biri kendilerini izleyen Samet Y.'ye "Ne bakıyorsun?" diye bağırıp, tepki gösterdi. Ardından grubun içinden bir şüpheli Samet Y.’ye tabancayla ateş etti.

TABURCU EDİLDİ!

Sağ koluna mermi isabet eden genç yaralandı. Tartışan iki grup olay yerinden kaçtı. Ambulansla tedavi için hastaneye götürülen Samet Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin A.B.K. , D.Ö. ve Ç.K. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.