Baba ile oğluna 'Ne bakıyorsun' diyerek sopa ve muştayla saldırdılar!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:57

Konya'nın Seydişehir ilçesinde oturan F.K. (14), 11 Ekim günü saat 19.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Seyit Harun Bulvarı'nda babası Ali K.'ye (43) ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, marketten ekmek alıp dönen aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. (22) iddiaya göre "Ne bakıyorsun" diyerek laf attı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada işyerinden çıkan F.K.'nin babası Ali K., F.Ö.'ye saldırdı. F.Ö.'nün işyerindeki arkadaşları ve yakınları da olayı haber alıp gelerek kavgaya dahil oldu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa süre sonra F.Ö., beraberinde arkadaşı ve yakınlarıyla geri gelip, baba ile oğluna, sopa ve muştayla saldırdı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonra erdi.

Baba ve oğul, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde hastaneye kaldırıldı. Aldıkları darbelerle başından, yüz, kol ve bacaklarından yaralanan Ali K. ile oğluna "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandıkları" belirtilen rapor verildi. Tedavilerinin ardından taburcu olan Ali K. ve oğlu, polis merkezine giderek şikâyette bulundu.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga sırasında F.Ö.'nün F.K.'ye tokat attığı ve çevredekilerin ayırmaya çalıştığı, bu sırada Ali K.'nin de koşarak gelip F.Ö.'ye saldırdığı yer alıyor. Kavgaya F.Ö.'nün arkadaşı ve yakınlarının da karışması üzerine de çevredekiler müdahale edip, ayırıyor. Daha sonra F.Ö.'nün beraberindekilerle gelip, baba oğula saldırıyor.

"SOPA VE MUŞTAYLA VURUYORLARDI"

Ali K., polisteki ifadesinde, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Saat 19.30 sıralarında işyerimde oğlum F.K. ile birlikte bulunduğumuzda oğlum dışarıdaydı. Ben de dışarıdan oğlumun 'Baba, baba' diye bağırdığını duydum. İşyerimin önüne çıktığımda, ismini bilmediğim bir kişi, oğlumu tutuyordu. Ardından F.Ö. elindeki muştayla oğluma vurmaya başladı. Ben de ayırmaya gittiğimde F.Ö. elindeki muştayla bana da vurmaya başladı. Ardından başka bir otomobil galerisinden koşarak 10- 15 kişi ellerinde sopa ve bıçaklarla üzerimize gelmeye başladılar. Bana ellerindeki cisimlerle vurduklarında yere düştüm. Yerde de bana tekme, tokat, sopa ve muştayla vuruyorlardı. Can havliyle oğlumu alarak iş yerine girdik ve dükkânı kilitlemeye çalıştım."

Ali K., kavga sonrası da karşı tarafından kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Şikâyetin ardından polis, F.Ö. ve olaya karışan diğer kişilerin ifadelerine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)