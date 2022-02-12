Nebati bakanlığa getirildi: Kardeşi dokuz yeni şube açtı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 09:24

Ekonomiye yönelik ilginç çıkışlarıyla dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketi, mağaza sayısını katlayarak artırdı. Türkiye’nin ekonomisinin iyi yönde olduğu iddiasını, “Gözlerime bakın, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” ifadesiyle desteklemeye çalışan Nebati’nin kardeşine ait şirket, Nebati’nin bakanlığa getirilmesinden sonraki üç ayda dokuz yeni şube daha açtı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 1979 yılında kurulan ve referansları arasında TÜRGEV’e yer veren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin aile şirketinin yatırım atağı, ticari sicil verilerine yansıdı. Nebbati isimli şirkete ait işletmeler arasında bulunan BG Store, üç ayda bünyesine dokuz şube daha ekledi. Nebati’nin kurucuları arasında yer aldığı Nebatti isimli şirkete bağlı faaliyet gösteren BG Store isimli lüks mağazada satılan fahiş fiyatlı ürünler de gündeme geldi. Türkiye dışında Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve İngiltere gibi ülkelerde de mağazaları bulunan BG Store’un Nurettin Nebati’nin bakanlığa getirilmesinin ardından yatırımlarını daha da artırdığı öğrenildi.

“KRİZ OLMASAYDI BÜYÜYEMEZDİK” DEMİŞTİ



Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik krizin etkisiyle hemen her yıl 15 bin şirket kapısına kilit vururken ve binlerce esnaf kepenk indirirken BG Store’un faaliyetlerini artırdığı ortaya çıktı. Bakanlığından önce iş insanı unvanıyla verdiği bir röportajda, “Kriz olmasaydı büyüyemezdik” diyen Nebati’nin aile şirketine bağlı BG Store, 29 Aralık 2021 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında dokuz yeni şubeyi daha hizmete soktu. Nebati’nin bakanlığa getirilmesinin ardından açılan dokuz şubeden üçünün, İstanbul’daki lüks AVM’lerin içinde olduğu bildirildi.

110 MAĞAZA AÇTI

BG Store’a özel ilgi gösteren Nebati ailesi, bu işletme adı altında tam 110 mağaza açtı. Bu mağazaların 97’si yurt içinde, 13’ü ise yurt dışında faaliyet gösteriyor. Yurt dışındaki mağazalar Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da tişörtler ortalama 230 TL, ceketler 600 TL, montlar 800 TL, elbiseler 700 TL, kazaklar ise 920 TL’den alıcı buluyor.