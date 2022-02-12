Nebati konuşurken tepkiler peş peşe geldi: 'Saray altınlarınızı istiyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, destek, tedbir ve teşvik paketini açıkladı. Nebati'nin yastık altı altın paketine, sosyal medyadan tepki gecikmedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı.
Bakan Nebati'nin açıklamalarına ise CHP'den jet yanıt geldi. CHP'li vekiller Twitter üzerinden tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu paylaşımında, "Saray altınlarınızı istiyor… Siz altınlarınızı verin… Biz sonra size geri vereceğiz diyor… İyi düşünün" ifadelerine yer verdi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise "Saray saltanatı sürsün diye, Nebati'ye vatandaştan altınları iste dediler. Açıklamanın özeti bu" diyerek tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Bakan Nebati'nin sözlerine, "Ekonomi Bakanı Nebati sözde kalkınma planı açıklıyor. "Teyzelerimizin yastık altı birikimleri" bankalara aktarılınca kalkınma olacakmış" yanıtını verdi.
Vekillerin paylaşımları şu şekilde:
Saray altınlarınızı istiyor…— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) February 12, 2022
Siz altınlarınızı verin…
Biz sonra size geri vereceğiz diyor…
İyi düşünün…
Bunlara daha önce döviz rezervlerimiz emanetti…
128 Milyar buhar oldu…
Altını olup kazanç için riske girenler kaybederse zarar garibanın Hazinesinden çıkacak…
Ekonomi Bakanı Nebati sözde kalkınma planı açıklıyor. "Teyzelerimizin yastık altı birikimleri" bankalara aktarılınca kalkınma olacakmış. Ekonomi bu kadar kötü değilken bile sisteme güvenmediği için parasını evde tutanlar şimdi niye bankaya emanet etsin?!— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) February 12, 2022
Saray saltanatı sürsün diye, Nebati'ye vatandaştan altınları iste dediler. Açıklamanın özeti bu.— Ensar Aytekin (@EnsarAytekin10) February 12, 2022
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