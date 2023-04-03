Nebati'nin 'tek haneli' hedefi saptı: Enflasyon mesajı bir yıl sonra gündem oldu

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 20:27

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 20:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Mart'ta 'tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 arttığını' açıkladı.

Enflasyon verisiyle ilgili bugün paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir.Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" ifadelerini kullandı.

'UNUTMAYALIM Kİ ZORLUKLA BİRLİKTE KOLAYLIK VARDIR'

Bu paylaşımın ardından Bakan Nebati'nin geçen yılın mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı enflasyon paylaşımı yeniden gündem oldu. Nebati, 3 Mart 2022'deki paylaşımında, "2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" ifadelerini kullanmıştı.