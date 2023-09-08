Necati Arabacı kimdir? Necati Arabacı kaç yaşında, nereli? Necati Arabacı ne iş yapıyor?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:26

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:26

Ayhan Bora Kaplan'ın oğlu Uhud Eymen Kaplan için Kaplan'ın Ankara İncek'te sahibi olduğu restoranda yapılan düğün, yeraltı dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Bu isimler arasında en çok göze çarpanlardan biri de 'Hells Angels' isimli çetenin lideri Necati Arabacı oldu.

NECATİ ARABACI KİMDİR?

Necati Arabacı,1972 yılında Köln'de doğdu. 1990 yılında 'Hells Angel's' (Cehennem Melekleri) kulübüne üye oldu.

Kendine bağlı Türk motorcular sayesinde kulüp içindeki gücünü artırdı. 1999 yılından sonra Köln, Leverkusen ve Malorca'daki gece kulüplerinden haraç almaya başladi.

2002 yılında Almanya'da fuhuş, insan kaçakçılığı , saldırı, gasp, haraç kesme suçundan tutuklandı. 2004'teki duruşmasında suçlarını itiraf etti ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2008'de Türkiye'ye sınırdışı edildi. Arabacı İzmir'e yerleşti ancak sahte Bulgar pasaportu ile Almanya'ya pekçok kere giriş çıkış yaptığı tespit edildi. 2015 yılında İspanyol yetkililer Arabacı için Avrupa Birliği genelinde geçerli olan bir tutuklama emri çıkardı

Hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 7 aylık hapis cezası bulunan adi suç örgütü lideri Necati Arabacı 2020 yılında Çeşme’de yakalanıp, tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz'da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme'de gözaltına alınan Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.