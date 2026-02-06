Necati Özkan'dan 'casusluk' iddianamesi hakkında ilk tepki: 'Temelsiz, kanıtsız...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak kamu davası açıldı.

İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

"SİYASAL CASUSLUK YAPARAK KAZANMIŞIZ, ÖYLE Mİ?"

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan, hazırlanan iddianamenin ardından X hesabından açıklama yaptı.

Özkan, şunları yazdı:

"23 Haziran 2019 İstanbul tekrar seçimlerini siyasal casusluk yaparak kazanmışız, öyle mi?

Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ’la birlikte şüphelisi olduğum siyasal casusluk iddianamesini okudum.

Baştan sona teknik ve hukuki hatalarla, çarpıtmalarla dolu, temelsiz, kanıtsız, akıldışı bağlantılarla suç ve suçlu üretmeye çalışan bir belge.

Hakikat Mektupları’nın üçüncüsünde iddianamedeki tüm yalan ve yanlışları tek tek kamuoyuyla paylaşacağım."