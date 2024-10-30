Necip Hablemitoğlu cinayeti davasında KÖZ dinlendi: Cinayette 'Köstebek' ayrıntısı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:07

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:07

Katledilen akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayeti davasına yönelik yaşamını yitiren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı dava bugün Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Tutuksuz sanıklardan Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu. Davada dün FETÖ'nün eski Emniyet ve Afrika kıta imamı olarak bilinen Kemalettin Özdemir (KÖZ) tanık olarak dinlendi. Özdemir sanıklardan sadece Gülen ile FETÖ'cü Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirtti.

'GÜLEN'İN YERİNE ÖZCAN GEÇECEK'

1980-1995 yılları arasında Ankara'da yaşadığını belirten Özdemir, "Bu sırada sohbetlerine katıldım. Yapıda görev almadım. Onlar kendi yetiştirdiği adamları görevlendirirdi. Mustafa Özcan'la aynı fakültede okuduğumuzdan dolayı tanıyorum. Bu yapı içinde görevliydi. Ölen kişinin (Fetullah Gülen) yerine geçemesi bekleniyor. Özcan, terör elebaşısının sağ koluydu. Onun hukuki işlerine ve yapının mali işlerine bakardı. Ben sadece Emniyet'te sohbetlere katıldım. Terör elebaşısı Ankara'da askerlik yaptı. Bu süreçte babamı ziyaret ederdi. Oradan tanıyorum" dedi.

CİNAYETTE 'KÖSTEBEK' AYRINTISI

Özdemir Özcan'la Necip Hablemitoğlu hakkında 1999'da "Hablemitoğlu'nun yazdığı bir kitaba yönelik konuşmada Özcan'ın "Biz neşredilmemesi için konuşacağız. 250 bin TL para da teklif edeceğiz" ifadelerini kullandığını söyledi. Özdemir, bu olayın gerçekliğini bilmediğini vurgularken, söz konusu kitabın Necip Hablemitoğlu'nun katledilmesinin ardından yayımlanan "Köstebek" kitabı olduğunu düşündüğünü belirtti. Söz konusu olaya ilişkin Mahkeme Başkanı ile Özdemir arasında şu diyalog yaşandı:

"M.B.: Örgüt içinde Necip Hablemitoğlu ile ilgili bir rahatsızlık var mıydı?

KÖZ: Hiç duymadım efendim.

M.B.: Peki niye böyle bir şey söyledi?

KÖZ: Özcan kendisini olduğundan daha önemli göstermeye çalışırdı. Bu yüzden önemsemedim.

M.B.: Bunun öncesi olmalı. Kitap basılmamış. Özcan içeriğini nereden biliyordu?

KÖZ: Bilmiyorum efendim. Sohbetlerde dini konular konuşulurdu. Siyaset, cinayet konuşulmazdı. Ben o dönem (Hablemitoğlu'nun katledilişi) Afrika'da görevliydim. O zaman cinayeti duydum. Gerçekten cinayetten şüphelensem ihbar ederdim.

M.B.: Bu sohbetlerde kurumlara sızma konuşuldu mu?

KÖZ: Sohbetlerde gerçekten böyle şeyler konuşulmazdı.

M.B.: Siz kimlerle sohbet ederdiniz?

KÖZ: Öğrenciler ve memurlar. Kim çağırdıysa gittim. 1995'te sohbet işi bitti."

Emniyet imamı değilmiş!

Mahkeme başkanının sorularının ardından Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın Özdemir'e sorularını yöneltti. İkili arasında geçen şu diyalog dikkat çekti:

"E.B.: Mustafa Özcan'la Hablemitoğlu konusunu ne zaman konuştunuz?

KÖZ: 1999-2000'di.

E.B.: 1999'da da 2000'de de 2001'de de Köstebek kitabı yazılmıyordu. 2002'de başlayan bir kitap. Peki, Sizden neden Emniyet imamı olarak bahsediliyor?

KÖZ: Ben sadece Emniyet memurlarına sohbete gittim. İmamlık gibi görevleri liseden beri kendilirinin yetiştirdiği adamlara verirler. Ben sohbetlere gittiğimde Emniyet abisi 'Ebubekir' adlı biriydi.

E.B.: Devlet belgelerinde 'Emniyet imamı' olarak bahsedilmeniz doğru değil o zaman.

KÖZ: Doğru değil. Onların imamı olsam dindeki yanlışlıkları yapmazlardı. Mustafa Özcan mali işleri yürütürdü. Parayı yönettiğinden hâkimiyeti yüksekti. Özcan bir şey dese dünyadan dinlenirdi.

E.B.: FETÖ Çatı Davası'nda Özcan için kimse 2 numara demedi. İlk defa burada duyuyoruz.

KÖZ: Özcan'ın yapının başına geçeceği benim tahminim. Başka isimlerde var. Ama Özcan gerekirse başa geçmek için parasal gücünü de kullanır."

KAYIP PROGRAM KAYDI DOSYAYA EKLENDİ

Tutuk sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın "Medyada bahsedilen KÖZ siz misiniz?" sorusuna Özdemir, "Maalesef beni aşağılamak için böyle bir kısaltma uyduruldu" yanıtını verdi. Av. Ali Soykan'ın, "Ergenekon kumpas mıydı değil miydi?" sorusuna ise Özdemir, "Türkiye'nin başına iş açacak her türlü örgütle irtibatları vardır" gibi bir cevap verdi. Av. Barkın, Özdemir'in FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından A Haber'de katıldığı "Arka Plan" programının kayıtlarını mahkemeye sundu. Söz konusu kayıtlara uzun süredir ulaşılamıyordu. Av. Barkın, bu kayıtların gazeteci bir tanıdığı aracılığıyla ulaştığını belirtti. Söz konusu kayıtta Özdemir'in sunucuların "Necip Hablemitoğlu cinayeti görevinin Mustafa Özcan'a verildiği ancak beceremediği için görevin başka bir isme verildiği iddiası var" sorusuna; "Yapı Necip Hablemitoğlu'nu hedefe koymuştu. Mustafa Özcan'ın bunu yapacak gücünün olacağını düşünmüyorum" dediği anlaşıldı.

Kayıt üzerine avukatların sorularına Özdemir, "Bu yapının kitap çıkmadan önce hedefe koyacağını düşünmüyorum. Kitaptan rahatsız olmuşlardır" yanıtını verdi. Özdemir, FETÖ'nün Alman vakıfları nedeniyle hedef alınabileceği olasılığına ilişkin ise "Yapı hükümete zarar verecek her yapıyla hareket ederdi. Bu nedenle Alman vakıflarıyla da hareket etmiş olabilirler" dedi.

BOZKIR İLE RÖPORTAJ YAPAN KAMERAMAN DİNLENDİ

Özdemir'in ardından mahkemede Sabah yazarı Ferhat Ünlü ile Abdurrahman Şimşek'in 2020'de Bozkır'la Ukrayna'da yaptığı röportajı kaydeden kameraman tanık olarak dinlendi. Tanık ifadelerinin tamamlanmasıyla duruşma yarına ertelendi.