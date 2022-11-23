Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman vakıflarına yönelik çalışmalarını yürütürken 18 Aralık 2002’de suikast sonucu katledilen Cumhuriyet aydını Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına yönelik hazırlanan iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticileri Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli binbaşı Fikret Emek, eski yüzbaşı Gökhan Nuri Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak ve Mehmet Narin, şüpheli olarak yer aldı. Gülen, Özcan, Köstem ve Altaylı’nın “tasarlayarak öldürmeye azmettirdiği”; Göktaş, Mumcuoğlu ve Emek’in ise “tasarlayarak öldürdüğü” belirtilen iddianamede, Bozkır ile Ilıcak için “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım”dan, Narin için de “suç örgütüne üye olmak”tan hapis cezası istendi.

"FETÖ’NÜN HEDEFİ OLDU"

İddianamede şu ifadeler dikkat çekti:

- Hablemitoğlu’nun FETÖ’nün ne denli tehlikeli bir örgüt olduğunu, gizli fakat derinden olan yapılanmasını, anayasal kurumları ele geçirmeye yönelik faaliyetlerini, açıkça ifade eden ülkemizdeki ilk yurttaşlardan birisi olduğu aşikârdır.

- Yaptığı bu açıklama ve çalışmaları ile FETÖ’nün hedefi haline gelmiştir.

- Şüpheli bazı isimlerin telefonları aynı gün ve saatlerde aynı bölgede sinyal verdiği dikkat çekmiştir.

- Hablemitoğlu’nun FETÖ’nün illegal amaca hizmet eden faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik çalışmaları FETÖ içinde büyük rahatsızlık uyandırdığı tespit edilmiştir.

- Maktulü durdurmaya çalışmak isteyen örgütün sözde Türkiye imamı olan Mustafa Özcan’ın, 2002 yılı ikinci yarısından itibaren en temel meselesi, Hablemitoğlu’nu durdurmaya çalışmak olmuştur. Aynı dönemde Özcan, İstanbul’dan Ankara’ya gelerek kendilerine yardımcı olabileceğini bildikleri Enver Altaylı ile görüşmeler gerçekleştirmiş; Altaylı ise dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Muhabere Arama Kurtarma Alay Komutanı olan Mustafa Levent Göktaş ile irtibatlanmıştır.

- Şüpheliler Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem’in şüpheli Mustafa Levent Göktaş’ı azmettirmesi sonucunda maktul Necip Hablemitoğlu, şüpheli Mustafa Levent Göktaş’ın kurduğu suç örgütü tarafından öldürülmüştür.

GÖKTAŞ’A EV HAPSİ

Bulgaristan’da Hasköy Bölge Mahkemesi, Bulgaristan’da yakalanan Hablemitoğlu suikastı zanlısı Mustafa Levent Göktaş’ın tutukluluk kararını ev hapsine dönüştürdü. Göktaş, bir önceki duruşma sonrası kalp krizi geçirmişti. Hasköy Bölge Mahkemesi, Göktaş’ın sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak sanığın kimlik belgelerine el konulduğunu ve yurtdışına gitme durumunun söz konusu olamayacağını belirtti.