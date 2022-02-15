Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 2'si tutuklandı
Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest kaldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen 3 şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nuri Gökhan Bozkır
TUTUKLU SAYISI 3 OLDU
Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli, 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, diğerlerinin gözaltı süresi uzatılmıştı.
Şüpheli Bozkır da "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.
Böylece Hablemitoğlu suikast soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e çıktı.
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