Necmettin Batırel: Daron Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:40

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nu sosyal medya hesabından ırkçı sözlerle hedef almıştı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Batırel, söz konusu paylaşımını silerek şu mesajı yayımladı:

"Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum.

Benim Ermeni cemaatine yönelik ırkçı bir yaklaşımım olamaz, attığım tweetin bu şekilde yorumlanması üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Yıllarca Kapalıçarşı'da kuyumculuk yaparken, ermeni meslektaşlarımla uzun süre ticari hayatım olmuştur, hiçbir problem yaşamadım."

NE OLMUŞTU?

Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazmıştı.

Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından Batırel'e yönelik olarak "Necmettin Bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama yeter. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim. Bu tweet hem ırkçı hem de haddini bilmez bir tweettir. Daron Acemoğlu denen kişinin dünya ekonomi-finans profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobel'e gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız korkunç" diye yanıt vermişti.

Bunun üzerine Batırel, bir ırkçı paylaşım daha yaparak, "Ben Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırladı, dedim. Acemoğlu'na hakaret etmedim Ama kestane Finans Profesörü Özgür lafı poposundan anladı, eleştirdiğimi zannedip hakaret etti. Daronun ayakkabı bağı olamam tabii çünkü onun efendisiyim" demişti.