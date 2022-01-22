Nefes borusuna çay kaçan çaycı baygınlık geçirdi
Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycının fenalaşarak baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde çay evi işleten Atilla Yıldız, arkadaşlarıyla beraber oturduğu sırada içtiği çay nefes borusuna kaçtı.
Ayağa kalkarak arkadaşlarından yardım isteyen Yıldız, fenalaştı.
ARKADAŞLARININ MÜDAHALESİ KURTARDI
Bir süre ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Yıldız, yere yığıldı.
Arkadaşlarının müdahalesi ile rahat bir nefes alan Yıldız, neye uğradığını şaşırdı.
Yaşadığı olayı anlatan çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, "İşletmiş olduğum dükkanda otururken arkadaşlarla çay içiyorduk. Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygın geçti" diye konuştu.
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